The Medium – zobaczcie nowy, dłuższy materiał z rozgrywki

Bloober Team opublikowali czternastominutowy materiał z rozgrywki The Medium. Twórcy ponownie chwalą się mechaniką podwójnego świata.

Krakowskie Bloober Team ma na koncie kilka udanych projektów jak Observer i pierwsze Layers of Fear, ale także kilka wpadek. Drugie LoF odstawało od pierwszej części, a Blair Witch nie przypadło do gustu sporej części fanów horroru.

Mimo wszystko, The Medium zapowiada się wyśmienicie. Deweloperzy postawili na oryginalność, a jednocześnie sięgnęli do klasyków survival horroru. Bloober zerwali z perspektywą pierwszej osoby i dodatkowo wprowadzili do swojej gry nietypową mechanikę dwóch światów. Całość została podszyta gęstym klimatem, który dodatkowo podsyca muzyka Akiry Yamaoki i Arkadiusza Reikowskiego.

W sieci pojawił się czternastominutowy materiał z rozgrywki. Możemy w nim przyjrzeć się podstawowym mechanikom zabawy jak skradanie i eksploracja obu światów. a przy okazji zapoznać się z fabułą i ważnymi dla niej postaciami.

Omawiany materiał możecie obejrzeć poniżej.

Jeśli czekacie na nową grę Bloober Team, to koniecznie sprawdźcie nasz artykuł zdradzający kilka informacji o tej produkcji. Jeden z deweloperów opowiedział między innymi o mechanikach gry i wykorzystaniu ray-tracingu.

The Medium trafi w ręce graczy 28 stycznia. Gra będzie dostępna na PC, Xbox Series X, Series S, oraz w ramach usługi Xbox Game Pass.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.