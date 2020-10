Bloober Team wytłumaczyli działanie jednej z mechanik The Medium. Poznaliśmy szczegóły o przemieszczaniu się pomiędzy dwoma wymiarami.

Nowy horror od Bloober Team wzbudził w graczach sporo emocji. Tytuł prezentuje się bardzo ciekawie i zdaje się nieco odchodzić od dotychczasowych produkcji polskiego studia.

Szczególnie mocno w oczy rzuca się nietypowa mechanika dwóch wymiarów, między którymi będzie poruszać się bohaterka gry. Bloober postanowili wytłumaczyć działanie nietypowego rozwiązania w filmie, który możecie zobaczyć poniżej.

Graczom przyjdzie przemieszczać się między światem realnym i duchowym. Choć większość czasu spędzimy będąc jednocześnie w jednym z nich, to pojawią się też fragmenty, kiedy bohaterka będzie musiała rozwikłać zagadkę stąpając pomiędzy wymiarami. Z początku może wydać się to dość skomplikowane, lecz na dłuższą metę nie powinno sprawić nikomu problemu.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na muzykę przygrywającą w tle materiału. Dodatkowo przypomnę, że autorem ścieżki dźwiękowej do The Medium jest nie kto inny jak Akira Yamaoka, który komponował wcześniej utwory chociażby do serii Silent Hill. Zdecydowanie czuć tutaj ducha Cichego Wzgórza!

Gra trafi w ręce chętnych już 10 grudnia. Będzie ona dostępna na PC i konsole Xbox Series. Wymagania sprzętowe możecie znaleźć w tym miejscu.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.