The Medium – znamy pełne wymagania sprzętowe. Nowy zwiastun już w sieci

W sieci pojawiły się pełne wymagania sprzętowe polskiego The Medium. Bloober Team opublikowali także nowy zwiastun swojej produkcji.

Nowa gra Bloober Team już 28 stycznia trafi w ręce graczy. Trochę musieliśmy na nią poczekać, ale nowe materiały promocyjne zwiastują, że chyba było warto.

Medium to oryginalny projekt, który nawiązuje do klasyków gatunku i oferuje sprawdzone rozwiązania w nowoczesnej oprawie, a przy tym wprowadza kilka nowości od siebie.

W lipcu Bloober Team udostępnili w sieci wymagania sprzętowe gry, jednak były one niepełne. Teraz poznaliśmy ich pełne zestawienie, które uwzględnia wszystkie poziomy jakości ray-tracingu.

Większą wersję grafiki z wymaganiami znajdziecie tutaj

The Medium jest więc zaskakująco wymagające nawet na średnich ustawieniach graficznych. Na rozgrywkę z włączonym ray-tracingiem i w wysokiej rozdzielczości mogą liczyć tylko posiadacze naprawdę potężnych komputerów.

Z drugiej strony gra będzie wyświetlać bagatela dwa różne poziomy jednocześnie, co dodatkowo obciąża sprzęt. Mechanika dwóch wymiarów wymaga paru wyrzeczeń, jednak jeśli w praktyce wpływa na rozgrywkę tak, jak zapowiadają to twórcy, to chyba warto poświęcić te kilkanaście klatek na rzecz interesującej nowości.

Dodatkowo na YouTube pojawił się nowy zwiastun gry. Zaprezentowano w nim moce protagonistki, które będziemy mogli wykorzystać w trakcie rozgrywki. Zobaczcie sami.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.