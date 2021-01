The Medium na PS5? Doszło do zabawnego nieporozumienia

Limitowany kontroler inspirowany The Medium posiada logotyp PlayStation na pudełku. Chyba wiemy, o co w tym wszystkim chodzi.

W momencie pisania tego artykułu do premiery nowej gry Bloober Team dzielą nas już tylko godziny. Produkcja ta podchodzi dość nietypowo do horroru nie tylko dzięki mechanice podwójnego świata, ale także przywraca do życia statyczną kamerę kojarzoną głównie z klasykami survival horroru.

Póki co The Medium jest czasowo ekskluzywne dla PC i konsoli Xbox Series, jednak teraz pojawiają się wskazówki sugerujące, że gra ukaże się też na PS5… a przynajmniej tak głoszą teorie graczy.

Przedstawiciele prasy i influencerzy otrzymali niedawno specjalny kontroler inspirowany tytułem Bloober Team. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że na pudełku pada znajduje się… jeden z logotypów PlayStation.

Gracze na forach spekulują, że to wpadka grafika lub zamierzona „zapowiedź” wydania gry na PS5. Stawiałbym jednak, że błąd producenta limitowanych kontrolerów.

Firma AimControllers umieszcza podobne loga na swoich pudełkach i być może to właśnie ona odpowiada za pomyłkę. Nie nastawiałbym się więc, że The Medium trafi zbyt szybko (o ile w ogóle) na PS5. To najprawdopodobniej tylko nieporozumienie.

Poniżej możecie zobaczyć materiał, w którym jeden z youtuberów otrzymał kontroler do Xbox One w pudełku od pada PS4. Możliwe, że podobny błąd miał miejsce w przypadku zamówienia Bloober Team.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.