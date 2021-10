The Lost Wild, nowy horror z dinusiami, ma pierwszy trailer

Great Ape Games prezentuje The Lost Wild – suvival horror FPP z potężnymi gadzinami. Zapowiedzi towarzyszy krótki trailer.

Produkcja przeniesie nas do japońskiej dżunglii, gdzie w wyniku tajemniczych wypadków pojawiły się dinozaury. Wcielimy się w postać reporterki o imieniu Saskia, która spróbuje przetrwać i wydostać się z dziczy.

Nie będzie to łatwe zadanie – dinozaury to wysoce inteligentne stworzenia. Za ich zachowanie ma odpowiadać zaawansowane AI, które pozwoli im wyciągać wnioski z naszego zachowania i odpowiednio na nie reagować. To zmusi nas do używania coraz to nowych sposobów na poradzenie sobie z gadzinami.

Będziemy przede wszystkim chować się i skradać, ale też walczyć. I choć broń taka jak pistolet czy pochodnia jest niestraszna dinozaurom, to może czasem skutecznie odwrócić ich uwagę.

Tytuł prezentuje się obiecująco na pierwszym trailerze. Niemniej należy podkreślić, że materiał pokazuje jedynie wersję pre-alfa gry. Na premierę The Lost Wild fani horrorów poczekają jeszcze chwilę – produkcja ma zadebiutować dopiero w 2023.