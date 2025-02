Pre-order na The Last Of Us Part II Remastered na PC za jedyne 153 zł

Na Steam za The Last Of Us Part II Remastered w wersji na PC musicie zapłacić 219 złotych. Jeśli jednak skusicie się na ofertę Instant-Gaming, sporo zaoszczędzicie.

Nowa premiera gry PlayStation na PC należy do tych z największego możliwego kalibru. Mówimy przecież o serii The Last of Us! Remake pierwszej części jest dostępny dla posiadaczy „blaszaków” od jakiegoś czasu, ale w końcu będą oni mogli zapoznać się również z drugą częścią. I to taniej, jeśli zdecydujecie się na pre-order w Instant-Gaming.

Grę otrzymacie w formie kodu na Steam.