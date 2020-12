The Last of Us Part II nie zasłużyło na nagrody? Host TGA broni decyzji jury

Niektórzy gracze twierdzą, że The Last of Us Part II nie zasłużyło na swoje liczne nagrody. Geoff Keighley odpowiedział na głosy niezadowolenia.

Tegoroczna gala The Game Awards przyniosła ze sobą wiele kontrowersji. Część graczy stwierdziła, że druga odsłona The Last of Us w najmniejszym stopniu nie zasłużyła na zdobyte przez siebie nagrody.

Geoff Keighley – host gali – został zapytany o rzeczone opinie w wywiadzie z Game Informer. Keighley stwierdził, że to zdrowa debata pomiędzy podzielonymi fanami, ale jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, że The Game Awards przygotowało kategorię „Player’s Choice”, która wskazywała, że TLOU2 faktycznie zdobyło uznanie w społeczności graczy, zajmując drugie miejsce.

Co więcej, The Game Awards było nawet oskarżane o fałszowanie wyników głosowania na poszczególne nagrody. Podobna sytuacja miała miejsce rok temu, kiedy Death Stranding zdobyło kilka istotnych nagród. Sporo osób twierdziło, że wyniki zostały podsunięte jury przez Geoffa, który jest dobrym przyjacielem Hideo Kojimy.

Spór nie wynika jednak tylko i wyłącznie z kontrowersyjnej treści TLOU2, ale też warunków pracy w Naughty Dog. Spora część graczy twierdzi, że gry tworzone w niesprzyjających deweloperom warunkach nie powinny otrzymywać bądź co bądź prestiżowych nagród.

Death Stranding i The Last of Us Part II łączą jednak dwie rzeczy – obydwie gry są świetnymi, kompletnymi produkcjami, które zdobyły rzeszę fanów na całym świecie i spotkały się z bardzo ciepłym odbiorem u recenzentów.

Choć ocena danej gry to mocno subiektywna kwestia, to takie elementy jak oprawa, scenariusz i ścieżka dźwiękowa mogą zostać docenione niezależnie od preferencji.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.