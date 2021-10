The Last of Us 2 z piekielnie brutalnym bugiem. Ellie, odłóż tego trupa

To, że The Last of Us Part II jest grą brutalną, raczej nie jest niczym nowym. Jeden z graczy podzielił się jednak niezwykle sugestywnym bugiem. Ellie faktycznie jest wkurzona.

Ellie nieźle wyrosła – w postapokaliptycznym świecie, aby przetrwać, trzeba być twardym. Problem w tym, że dziewczyna może trochę… przesadzać. Ostrzegamy, że pokazany niżej bug jest faktycznie brutalny.

The Last of Us Part II ustanawia nowe rekordy okrucieństwa

Oczywiście mamy gry, takie jak Doom, w którym z perspektywy pierwszej osoby obserwujemy przecinanie się przez kręgosłupy piekielnych pomiotów. Są tytuły jak Mortal Kombat, pokazujące w wyraźny sposób okaleczenia ludzkiego ciała. Wszystko to jednak widoczna fantastyka. Dlatego też dzieło Naughty Dog wydaje się z nich wszystkich najbardziej brutalne.

The Last of Us Part II jest jedną z niewielu gier, którym udało się wynieść walki z przeciwnikami na wyższy poziom. Teraz nie są oni już tylko NPC’ami. Czujemy, że są to postacie, mające nierzadko własne historie, którym mordujemy kompanów i przyjaciół, a sami także odczuwają ból. W tym wszystkim znacznie pomagają spersonalizowane linie dialogowe przeciwników walczących o życie, ale też brutalność sama w sobie.

Urywane ręce czy przedziurawiona głowa nie jest niczym nowym w TLoU 2. Problem w tym, że jeden z graczy napotkał się na dziwacznego buga, który bardzo dobitnie pokazuje, jak bardzo deweloperzy postarali się, aby obrażenia ludzkiego ciała były jak najbardziej realistyczne i sugestywne.

Oto na obrazku wrzuconym na Reddita przez użytkownika Enby-Cat widzimy Ellie, która jako żywą tarczę trzyma… de facto martwą tarczę. Biedny przeciwnik został totalnie obdarty ze wszystkiego, co czyni go człowiekiem – poznajemy go wyłącznie po i tak mało wyraźnej twarzy.

Oczywiście bugiem nie jest tu brutalność sama w sobie, a raczej fakt, że Ellie była w stanie trzymać jako osłonę te… resztki, które wydają się wciąż żyć. To jednak świetny przykład tego, jak deweloperzy dopracowali system obrażeń. Osobiście nie miałem pojęcia, że w tej grze da się „aż tak” wyrządzić komuś krzywdę.