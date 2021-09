TLoU2 jak z koszmaru. Gra z modami wygląda szalenie, kiczowato i niesamowicie śmiesznie

Pewien gracz postanowił całkowicie zepsuć The Last of Us 2. Moder Speclizer wrzucił do gry bardzo dziwaczne, często niepokojące zmiany.

Z góry ostrzegam, że na filmiku Speclizera znajdziecie parę większych i mniejszych spojlerów. Jeśli nie graliście w TLoU2, lepiej go nie włączajcie oraz nie czytajcie dalej.

Modyfikacje dosłownie rujnują grę – nie tylko w sensie technicznym, ale też mocno naruszają przytłaczającą atmosferę produkcji. Warto wymienić chociażby zmianę, która podmienia wszystkie w postacie na coś na kształt żywych balonów. Karykaturalne modele wygląda jak wyciągnięte prosto z niepokojących animacji z odmętów YouTube.

W jednej scenie moder podmienił też model pistoletu na… pluszową kałamarnicę. Co więcej, maskotki pojawiają się również w jednej z najbardziej dramatycznych scen, które znajdziemy w grze. Poruszająca śmierć Joela nie robi już takiego wrażenia w otoczeniu fioletowych zabawek.

Dziwacznych modyfikacji jest znacznie więcej. Jeśli interesują Was takie ciekawostki, znajdziecie je w filmiku poniżej.

Pamiętajcie, że przerabianie swojej konsoli oraz modowanie gier na PlayStation pozbawia Was gwarancji producenta. Dodatkowo, nieumiejętnie wykonane, może zepsuć Waszą konsolę. Nie radzę tego robić.