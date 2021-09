Fan The Last of Us 2 stworzył dioramę jednej z najmocniejszych scen. Zobaczcie te szczegóły!

Fani The Last of Us 2 i gier w ogóle to bardzo utalentowana społeczność. Jeden z miłośników produkcji Naughty Dog przygotował bardzo szczegółową dioramę. Uważajcie na spojlery w dalszej części artykułu.

Imponujący projekt przedstawia jedną z ostatnich scen, jakie widzimy w grze. Mowa o starciu Ellie i Abby na plaży. Utalentowany gracz przedstawił konkretnie moment, w którym Abby niesie Lev w stronę łodzi – chwilę przed tym, jak dochodzi do finałowej walki.

Ilość szczegółów powala. Twórca dioramy zadbał o każdy detal i nawet powierzchnia plaży została bardzo wiernie odwzorowana. Ubolewam tylko, że autor nie zadbał o odpowiednie oświetlenie, które przypominałoby to z gry. Nie można mieć jednak wszystkiego.

Zwróćcie też uwagę na bardzo ładną podstawkę z logo The Last of Us 2 i nożem Ellie. Z pewnością nie jeden fan gry chętnie postawiłby takie małe dzieło sztuki w swoim pokoju. Mogę się pod tym podpisać.

Scena na plaży jest jedną z najbardziej zapadających w pamięć w całej grze. Nic więc dziwnego, że gracze chętnie przedstawiają ją w swoich pracach. Kto wie, może autor powyższej dioramy uraczy nas też wkrótce kolejnym, imponującym projektem?

Scenę, którą inspirowana jest diorama obejrzycie poniżej.