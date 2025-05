Gracze są zachwyceni i czekają na premierę. Nowa gra do sprawdzenia za darmo na Steam

Z okazji niedawnej transmisji na żywo zorganizowanej przez wydawcę tinyBuild na platformie cyfrowej dystrybucji Steam zorganizowano specjalną wyprzedaż, a także udostępniono kilka nowych wersji demonstracyjnych. To właśnie w ten sposób gracze uzyskali możliwość sprawdzenia za darmo nadchodzącej gry pod tytułem The King is Watching. Jak na razie są absolutnie zachwyceni.

Sprawdź za darmo grę The King is Watching na Steam

The King is Watching to unikalna gra strategiczna z elementami roguelite, w której zarządzamy królestwem. Za produkcję odpowiada studio Evil Legion Games. W grze wcielamy się w monarchę, który kontroluje rozwój swojego imperium. Kluczowym mechanizmem jest tutaj… patrzenie. Gdy król kieruje wzrok na farmy, chłopi pracują; gdy spojrzy na koszary, żołnierze ćwiczą. Wystarczy więc odwrócić wzrok, by nastał chaos. Gracz musi uważnie balansować między produkcją zasobów, obroną, a także rozwojem.

Gra stawia na dość dynamiczną rozgrywkę, w której każda sesja wygląda inaczej dzięki losowo generowanym wydarzeniom i wrogom. Podczas zabawy to my decydujemy, czy skupić się na gospodarce, czy inwestować w armię, magię lub fortyfikacje. Dostępne surowce – takie jak woda, pszenica, kamień, węgiel czy srebro – poszerzają nasze możliwości w zakresie budowania oraz obrony królestwa.

Deweloperzy postawili tutaj również na progresję w stylu roguelite, co oznacza, że każda porażka daje nowe możliwości na przyszłe sesje. Możemy odblokowywać trwałe ulepszenia. Dzięki temu w kolejnych rozgrywkach gracz może korzystać z nowych zdolności i potężniejszych strategii.

Demo pozwala przetestować podstawowe mechaniki gry, sprawdzić unikalny system zarządzania spojrzeniem oraz rozegrać kilka scenariuszy bojowych. Na ten moment wersja demonstracyjna może pochwalić się przytłaczająco pozytywnymi recenzjami, których jest już ponad 1000. Gracze chwalą przede wszystkim wysoką regrywalność i angażujące mechaniki. Pełna wersja gry nie ma jeszcze daty premiery.

Źródło: Steam