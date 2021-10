The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition na świeżym trailerze. Przytłaczająca liczba nowości

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition zadebiutuje w ciągu nadchodzących 2 tygodni. Bethesda udostępniła w sieci nowy trailer edycji z okazji 10-lecia pierwszego wydania produkcji. Rzućcie okiem, co takiego czeka Was podrasowanym TES: V.

Choć Skyrim Anniversary Edition zdążył już namieszać, wielu graczy z niecierpliwością wyczekuje debiutu kolejnej (milionowej?) wersji gry. Poniższe wideo dokładnie opisuje masę zawartości, którą otrzymają chcący wejść jeszcze raz do świata 5-tych Pradawanych Zwojów.

Warto nadmienić, że większość zaprezentowanych wyżej „ficzerów” zarezerwowana jest dla osób, które zakupią AE. Posiadacze Special Edition nie obejdą się w 100% smakiem, ponieważ oni również otrzymają garść dodatków, a mówiąc konkretnie 4 – jedno fabularne rozszerzenie, nowe towary, tryb przetrwania i wędkarstwo. Pozostałe nowości zaprezentowane w drugiej części materiału wchodzą już w skład Anniversary Edition. Cała zawartość została stworzona przez fanów i zebrana do specjalnej paczki. Nie wiem jak Was, ale mnie deadryczny koń po prostu urzekł.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition zadebiutuje 11 listopada 2021 roku w wydaniach na PC, Xbox One, Xbox Series X|S oraz na PS4 i PS5.