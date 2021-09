„Dałem synowi sztylet, a ten mnie dźgnął”. Zobaczcie nagranie z TES V: Skyrim

Gracz uchwycił na nagraniu w The Elder Scrolls V: Skyrim, jak własny syn paraliżuje go podarowanym sztyletem.

Grę The Elder Scrolls V: Skyrim kojarzy prawie każdy gracz. Tytuł charakteryzuje się sporym światem, który można dowolnie eksplorować, wieloma pobocznymi aktywnościami do wykonania, a także ciekawym rozwojem postaci. Ponadto w grze (jeśli mamy dodatek Hearthfire) możemy stworzyć własny dom i założyć rodzinę, doczekując się potomstwa. Użytkownik o pseudonimie Miserabell dostrzegł przykrą i nietypową sytuację ze swoim synem (sam grał jako kobieta). Podarował swojemu dziecku sztylet, a następnie wchodząc do jego pokoju, został sparaliżowany z rąk swego potomka.

Dlaczego tak się stało? Otóż gdy gracz podarował synowi Daedric Dagger of Petrifying, ten udał się do swojego pokoju, gdzie zaczął ćwiczyć, wymachując nim. Warto wspomnieć, że ta broń po uderzeniu powoduje paraliż postaci na 6 sekund. Po wejściu do pomieszczenia, dziecko nadal intensywnie odbywało trening władania bronią, ignorując nadchodzącą matkę. W momencie kolizji postaci, gracz zostaje natychmiastowo sparaliżowany a syn…

Nawet się tym nie przejął i kontynuował swoje praktyki. Całą sytuację dopełnia podpis wpisu gracza na Reddicie: „Dałem mojemu synowi sztylet, który chciał, a ten mały gów*@# odpłaca mi się, dźgając mnie”.

