The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered z pierwszą aktualizacją. Bethesda łata grę

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered z pierwszym patchem. Bethesda łata błędy i poprawia stabilność. Nie ma rewolucji, ale gra powinna działać nieco lepiej.

Bethesda wypuściła właśnie pierwszą aktualizację do The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Łatka 1.1 nie wprowadza żadnych nowych funkcji ani poprawek wydajności, ale skupia się na tym, co najważniejsze, czyli stabilności działania i eliminacji poważnych błędów.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered łatany po premierze

Patch 1.1 rozwiązuje kilka frustrujących problemów, które zgłaszali gracze tuż po premierze. Poprawiono błędy powodujące crashe przy wczytywaniu szybkich zapisów i tworzeniu wielu mikstur jednocześnie z kradzionych składników. Załatano też przypadki awarii związane z Alt+Tabem i inne losowe błędy procesora, które mogły wywalać grę w losowych momentach.

Choć nie ma tu bezpośrednich usprawnień wydajnościowych, to sam fakt poprawienia stabilności sprawia, że rozgrywka powinna być znacznie przyjemniejsza. To szczególnie istotne dla graczy na PC, którzy korzystają z konfiguracji z wieloma monitorami. Poprawiono bowiem błąd z przesuniętymi znacznikami na mapie przy grze na ekranie pomocniczym.

Oprócz tego patch naprawia animacje gracza podczas wsiadania na konia i usuwa błąd z kamerą w pierwszej osobie, która potrafiła ustawiać się dziwnie wysoko, jakby bohater był dosłownie nad sobą. Na liście poprawek znalazło się również usunięcie problemu z nieskończonym ekranem ładowania, co u niektórych uniemożliwiało przejście dalej.

Jak na pierwszy patch po premierze, aktualizacja 1.1 skupia się na kluczowych aspektach, które rzeczywiście mogły popsuć odbiór gry. Bethesda na razie nie zajęła się jednak kwestią optymalizacji czy podkręcenia wydajności. Można jednak założyć, że kolejne łatki będą szły właśnie w tym kierunku, skoro najgorsze błędy są już częściowo opanowane.

Źródło: DSOGaming