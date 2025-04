The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered najtaniej, aż 60 zł taniej | Newsy - PlanetaGracza

TES IV: Oblivion Remastered pojawiło się na rynku praktycznie bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi (pomijając insiderów, którzy de facto zepsuli gigantyczną niespodziankę). Gra trafiła na Steam, ale polscy gracze szybko zauważyli, że jej cena nie jest specjalnie przyjazna. Odświeżone wydanie kultowego Obliviona w naszym regionie kosztuje niemal najwięcej na świecie, co zdecydowanie nie przemawia za tym, aby kupić tę grę. Jasne, wylądowała również w Xbox Game Pass, ale jeśli nie kupujecie abonamentu regularnie, zapewne wielkiego RPG-a na setki godzin przejść nie zdążycie.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered najtaniej do kupienia na PC

Na szczęście pojawiła się bardziej opłacalna alternatywa. W sklepie Instant-Gaming można obecnie kupić klucz Steam do Oblivion Remastered za 188,48 zł. Oszczędność wynosi więc ponad 60 złotych! To znacząco mniej niż kwota, jaką trzeba zapłacić bezpośrednio na Steamie. Dla graczy, którzy chcieliby wrócić do Tamriel w odświeżonej wersji, to zdecydowanie bardziej rozsądna opcja.

W razie czego macie też droższe edycje, jeśli akurat marzycie o kultowej zbroi dla konia. Edycję Deluxe kupicie za 218,48 zł, co i tak jest sporo niższą ceną niż docelowe 295 złotych na Steam. W skład tej wersji wchodzą również cyfrowe dodatki jak cyfrowy artbook, ścieżka dźwiękowa czy znane fanom fabularne rozszerzenia.

TES IV: Oblivion Remastered to odnowiona wersja jednej z najważniejszych gier RPG w historii. Produkcja oferuje usprawnioną grafikę, poprawione tekstury, lepsze oświetlenie oraz wsparcie dla nowoczesnych rozdzielczości. Samo serce gry – rozbudowany świat, swoboda eksploracji i masa questów – pozostało niezmienione, co powinno ucieszyć fanów oryginału. W duchu, patrząc na skalę zmian, to w zasadzie remake.

Źródło: Opracowanie własne