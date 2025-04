The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered to praktycznie pewniak. Wzmianka na stronie Bethesdy

Informacje o potencjalnym remasterze kultowej gry The Elder Scrolls IV: Oblivion wyciekają do sieci już od jakiegoś czasu. Niedawno pisaliśmy przecieku z porównaniem grafiki oraz potencjalną datą premiery. Teraz na internetowym horyzoncie pojawiły się kolejne dowody na to, że remaster to już praktycznie pewniak.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered już zaraz?

Choć sama Bethesda wciąż nie potwierdziła oficjalne chociażby prac nad odświeżeniem, na oficjalnej stronie internetowej studia odnaleziono ślady wskazujące na to, że firma przygotowuje się już do rychłego wydania gry. W kodzie źródłowym pojawił się link do oblivion-remastered oraz przycisk Kup teraz, które, jak nietrudno się domyślić, szybko usunięto. To już więc kolejny dowód po wcześniejszych przeciekach ze strony współpracującego studia Virtuos, gdzie opublikowano (i później skasowano) zrzuty ekranu oraz opis projektu.

W międzyczasie kluczowe informacje o remasterze miało ujawnić też… oficjalne konto wsparcia Xbox na X/Twisterze. Użytkownik, który skontaktował się z Xbox Support przez wiadomości prywatne, otrzymał odpowiedź, że Oblivion Remastered zadebiutuje 21 kwietnia 2025 roku i od razu trafi do Xbox Game Pass oraz chmury. Bot (a czasem „live agent”) potwierdził datę, jak również obecność wszystkich DLC z pierwowzoru w edycji w Game Pass. Część odpowiedzi sugerowała, że pełny pakiet dodatków będzie częścią edycji Deluxe, zaś wersja podstawowa obejmie tylko główną grę. Czy tak rzeczywiście będzie? Zobaczymy!

Źródło: Eurogamer.net