Pierwszy zwiastun The Book of Boba Fett. Fani w końcu doczekali się powrotu uwielbianej postaci

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun osadzonego w uniwersum Gwiezdnych Wojen serialu The Book of Boba Fett. Fani z pewnością nie mogli się go doczekać.

Boba Fett, czyli jedna z bardziej interesujących postaci pobocznych z oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen, powraca.

The Book of Boba Fett jako uczta dla fanów

Wielu fanów uniwersum GW nie mogło od lat doczekać się na osobny film poświęcony Boba Fettowi. Przygody tego łowcy nagród od zawsze jawiły się jako świetny materiał na kolejną historię. W końcu, po latach oczekiwań Fett powraca, ale tym razem w serialu.

The Book of Boba Fett opowie historię tytułowej postaci po wydarzeniach z oryginalnej trylogii. Chwila, zaraz, jak to? Przecież on zginął pożarty przez potwora Sarlacca na Tatooine, nie? Fani zapewne wiedzą o tym od dłuższego czasu, ale i innych informujemy, że łowca nagród przeżył i ma się bardzo dobrze. Ba, tak dobrze, że zastąpi on Jabbę w roli przywódcy podziemia przestępczego. I właśnie o tym opowie serial.

W nowym zwiastunie możemy obejrzeć produkcję, która dość mocno przypomina Mandaloriana, ale skupia się na zupełnie innej postaci. Fett jednak również był obecny w cenionym serialu od Disneya, ale tylko jako postać poboczna. Zresztą, powraca nie tylko on, bo na ekranie widzimy także Fennec Shand. Fani spekulują, że mogą pojawić się jeszcze inne, znane nam dobrze postacie.

Co ciekawe, do swoich ról powracają Temuera Morrison (Boba Fett) i Ming-Na Wen (Fennec Shand). Reżyserem niektórych odcinków został doceniony reżyser Robert Rodriguez, którego znamy zza kamery Mandaloriana, a także Jon Favreau, twórca produkcji.

Pamiętajmy, że Disney ma w przygotowaniu o wiele więcej pozycji dla fanów Gwiezdnych Wojen, w tym m.in. seriale o Obi-Wanie, Ahsoce Tano, Lando Calrissiane czy kolejny sezon trzeciego sezonu Mandaloriana. Serial o Boba Fettcie pojawi się na Disney+ już 29 grudnia.