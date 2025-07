Polskie The Alters aż 45% taniej. Znacznie taniej niż na Steam

The Alters to jedna z najbardziej oryginalnych polskich gier ostatnich lat i teraz można ją kupić w świetnej promocji. Zamiast płacić pełne 121 zł na Steamie, wystarczy 80,35 zł na Instant-Gaming (45% zniżki na kod aktywacyjny do wersji PC). Tytuł niedawno miał swoją premierę, a już zdążył podbić serca graczy i krytyków.

The Alters najtaniej

W grze wcielasz się w Jana Dolskiego – astronautę, który przeżył katastrofę na obcej planecie. By przetrwać, korzysta z substancji zwanej Rapidium, która pozwala mu tworzyć alternatywne wersje samego siebie. Każdy Alter to efekt innej decyzji życiowej i osobowość, która może pomóc lub skomplikować sytuację bohatera. Ten pomysł nie tylko urozmaica gameplay, ale też wciąga w osobistą, psychologiczną podróż.

Nie brakuje tu trudnych wyborów moralnych, bo w zależności od tego, co zrobisz, zmienią się relacje między Alterami, rozwój bazy, a nawet zakończenie historii. Do tego dochodzi eksploracja niebezpiecznej planety, gdzie trzeba zbierać surowce, unikać promieniowania i walczyć z anomaliami. Całość okraszona jest przyjemną oprawą graficzną i klimatyczną muzyką.

Warto dodać, że The Alters zbiera wysokie noty. Na Metacritic średnia recenzentów to 85/100, a gracze dają grze 8.2/10. Chwalą przede wszystkim fabułę, świat przedstawiony i oryginalne podejście do motywu przetrwania. Jeśli więc szukasz pozycji, która nie tylko bawi, ale też daje do myślenia, teraz jest dobry moment, by po nią sięgnąć. Za mniej niż 81 zł dostajesz pełnoprawną i ambitną produkcję z polskim rodowodem.

