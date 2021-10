Promocje dnia – telewizor do gier, promocje na gry i akcesoria, a także gamingowy laptop za 4199 zł

Idealny telewizor pod dowolną konsolę za 4999 zł i laptop z potężną grafiką w promocji to tylko część dzisiejszych ofert dnia. Do tego mamy świetne hitowe tytuły i akcesoria w promocyjnych cenach!

The Last of Us i Uncharted: Zaginione Dziedzictwo to tylko parę tytułów, którym warto się przyjrzeć, gdyż zostały właśnie przecenione. Do tego garść świetnego sprzętu.

Telewizor pod konsolę za 4999 zł

W RTV Euro AGD taniej możecie zakupić telewizor Sony KD-65X89J, który idealnie sprawdzi się jako wyświetlacz pod nasze PlayStation 5, XSX|S czy tak naprawdę każdy inny sprzęt. Ekran o przekątnej 65 cali i odświeżanie do 120 Hz gwarantują świetną jakość.

Promki na gry i akcesoria

Jeżeli jakimś cudem nie mieliście do czynienia z The Last of Us czy Uncharted: Zaginione Dziedzictwo, śpieszymy się donieść, iż obydwie gry zostały przecenione. Do tego mamy garść innych świetnych tytułów i parę ciekawych peryferiów dla graczy.

Dell G15 Ryzen Edition, czyli przenośna maszyna gamingowa

Dziś możecie taniej nabyć laptop Dell G15 z procesorem Ryzen 5, 16 GB RAM i kartą RTX3050. Jak wskazuje specyfikacja – jest to sprzęt wysokiej klasy, z bardzo dobrymi podzespołami. Teraz za 4199 zł.

Nic Was nie zainteresowało? Poniżej znajdziecie resztę ciekawych ofert – m.in. darmowe gry do odebrania z Epic Games Store, Macbooka i zestawy XSX.

