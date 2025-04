Tanie gry na Steam do 5 złotych. Aż 50 znakomitych ofert

Nie ma w co grać? Zastanawiacie się, jakie tytuły dodać do swojej biblioteki? Jeśli tak, to przychodzimy z pomocą: tanie gry na Steam! Zebraliśmy dla Was potężne zestawienie zawierające aż 50 różnych gier, które możecie zakupić w wersji na platformę Valve już za kilka złotych. Ponadto, żadna cena nie przekroczy tutaj piątaka!

Choć najlepsza cena to za darmo, w internetowym sklepie Instant Gaming znajdziemy mnóstwo najróżniejszych tytułów, które kupić można już za raptem kilka złotych. Postanowiliśmy więc przejrzeć ofertę i finalnie zebraliśmy aż 50 gier w wersji na Steam, których cena nie przekracza 5 złotych.

Są to naprawdę zróżnicowane produkcje, więc każdy powinien tutaj znaleźć coś dla siebie. Co więcej, niektóre tanie gry z listy normalnie kosztują po kilkaset złotych. Jest to więc świetna okazja, aby powiększyć swoją bibliotekę na Steam lub też nadrobić zaległości! W zestawieniu znalazły się bowiem takie perełki jak Postal 2, BPM: Bullets Per Minute, Darksiders w wydaniu Warmastered, Lost Eidolons czy też Scribblenauts Unlimited.

Zaznaczamy, że wszystkie klucze pochodzą ze wspomnianego sklepu Instant Gaming, który został przez nas sprawdzony. Możecie w nim dokonać wygodnej płatności np. BLIK-iem, a kod dostajecie od razu.

Tanie gry do 5 złotych. Promocja na klucze Steam (część 1)

Batora: Lost Haven

Batora: Lost Haven to action-RPG z elementami hack’n’slash oraz mechanikami znanymi z twin-stick shooterów, a do tego wszystkiego z klimatem science fiction. Za stworzenie produkcji odpowiada niezależne studio Stormind Games, wydaniem zaś zajęła się firma Team17.

Osadzona w postapokaliptycznym świecie, gra opowiada historię Avril – nastolatki, która po zniszczeniu Ziemi otrzymuje moc od bóstw Słońca i Księżyca, aby odbudować planetę. Tytuł łączy dynamiczną walkę, eksplorację i moralne wybory, które wpływają na zakończenie. Wspomniane bóstwa pozwalają Avril przełączać się między fizycznymi (moc Słońca) i mentalnymi (moc Księżyca) stylami walki. Każdy z nich ma unikalne umiejętności i słabości wobec określonych typów wrogów.

BPM: Bullets Per Minute

BPM: Bullets Per Minute to dynamiczna strzelanka z perspektywą pierwszoosobową, która łączy ze sobą elementy typowe dla gier rytmicznych z tymi, które znamy z gatunku roguelike. Zarówno za jej stworzenie, jak i wydanie odpowiada niezależne studio Awe Interactive.

Gracz wciela się w jedną z dziesięciu walkirii, które przemierzają proceduralnie generowane lochy, aby pokonać siedem demonicznych bossów i ochronić Asgard. Kluczową mechaniką jest tutaj synchronizacja działań z rytmem muzyki – strzały, przeładowania, uniki czy też użycie umiejętności muszą być wykonywane w rytm metalowej ścieżki dźwiękowej. Brak synchronizacji powoduje zacinanie się broni lub brak efektu akcji, co znacząco utrudnia przetrwanie. To unikalne doświadczenie skierowane do fanów dobrej muzyki i DOOM-a.

Więcej tanich gier do 5 złotych na kolejnej podstronie!