Szukacie dobrego filmu na Hallowen? Quentin Tarantino ma dla Was propozycję

Filmowiec Quentin Tarantino zarekomendował pozycję, o której mogliście nie słyszeć.

Mowa o produkcji, która ma kilka dobrych lat na karku, tytuł ukazał się bowiem w 1974. Znana jest pod nazwą Devil Times Five lub People Toys. Reżyser Pulp Fiction przyznaje, że wiele razy słyszał o horrorze ale w końcu zdecydował się go obejrzeć i nie jest zawiedziony. Film jest kontrowersyjny, ale w jego opinii to czyni go wartym obejrzenia.

Devil Times Five opowiada o grupie nastolatków, które zmierzały autobusem do zakładu psychiatrycznego. W wyniku wypadku pojazdu, diaboliczne dzieciaki wraz z zakonnicą wydostają się na wolność. Planują przy tym zgotować piekło na ziemi urlopowiczom, spędzającym wolny czas w jednym z leśnych domków. Jak zapewne się spodziewacie, niebawem dochodzi do rozlewu krwi…

Czy to pozycja dla wszystkich? Produkcja na portalu IMDb ma obecnie ocenę wynoszącą 5,1/10. Pozycja była krytykowana za absurdalną fabułę, nieracjonalne zachowanie głównych bohaterów, fatalną grę aktorską i amatorskie wykonanie, bijące od tytułu na kilometr.

Co sądzicie o rekomendacji Tarantino? A może macie lepsze pomysły na Hallowen?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.