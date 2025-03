Świetny gamingowy telewizor LG 65 cali w promocji w RTV Euro AGD

Co czyni dany telewizor „gamingowym”? No cóż – to kwestia sporna, bo dla jednych mogą to być konkretne funkcje, a dla innych choćby odpowiednia częstotliwość wyświetlania obrazu. Tak czy inaczej model LG 65QNED87T6B oferuje to i to. Mamy tu przecież do 120 Hz, 65 cali, technologię QNED, a także wsparcie VRR czy FreeSync.

Specyfikacja:

Ekran: 65 „, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania obrazu: do 120 Hz

Technologia obrazu: QNED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB – multimedia, USB – nagrywanie, obsługa głosowa, ThinQ AI

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2

