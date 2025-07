Są pierwsze reakcje na nowego Supermana. Nowa era DC Studios

Pierwsze reakcje na nowy film Superman! Wygląda na to, że jest co najmniej bardzo dobrze, bo to świetny początek dla nowego DC Studios.

Film Jamesa Gunna już niedługo trafi do kin, ale wybrańcy mogli go obejrzeć nieco wcześniej. Po premierze w Los Angeles i zdjęciu embargo, w sieci pojawiły się pierwsze komentarze. I wszystko wskazuje na to, że DC ma powody do zadowolenia.

Fani i krytycy zgodni: nowy Superman daje radę

Choć pełne recenzje zostaną opublikowane w późniejszych godzinach, to pierwsze reakcje dziennikarzy, influencerów i branżowych widzów są bardzo optymistyczne. Erik Davis z Fandango określił produkcję jako „świetny start nowego DC Studios”, a Perri Nemiroff z Collidera chwali widowiskowe sceny akcji i lekki ton filmu, który nie zapomina o humorze. To dobra wiadomość nie tylko dla Gunna, ale i dla fanów, którzy czekają na nowy kierunek całego uniwersum.

W główną rolę wcielił się David Corenswet. Ten, jak sam przyznał, musiał przekonywać samego siebie, że powinien przyjąć tak kultową rolę. Towarzyszą mu m.in. Rachel Brosnahan jako Lois Lane i Nicholas Hoult jako Lex Luthor, a obsadę uzupełniają Skyler Gisondo, Isabela Merced, Nathan Fillion czy Anthony Carrigan.

Superman trafi do kin już 11 lipca i będzie pierwszym pełnoprawnym filmem nowej ery DC Studios. James Gunn objął dowodzenie wspólnie z producentem Peterem Safranem w październiku 2022 roku. To właśnie od tego filmu zaczyna się budowanie spójnego świata DCU. W domyśle bez chaosu, który wcześniej dzielił fanów i niszczył jednolity wizerunek marki.

Obecnie Gunn i Safran pracują nad kolejnymi projektami, w tym serialem Lanterns i filmem Supergirl. Ale zanim do nich dojdzie, oczy całego świata skierowane są na Człowieka ze Stali. Wygląda na to, że tym razem rzeczywiście poleci wysoko.

Źródło: HollywoodReporter