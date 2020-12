Super Meat Boy Forever, seria Spelunky i Among Us zmierzają na Switcha

Super Meat Boy Forever, Spelunky, Among Us i wiele innych gier trafi już wkrótce na Nintendo Switch. Konferencja producenta obfitowała w zapowiedzi.

Wczoraj w nocy odbyła się konferencja Nintendo Indie World Showcase. Event ten jest często pomijany przez graczy, nawet tych posiadających hybrydową konsolę od Big N. Niesłusznie.

Tegoroczne wydarzenie obfitowało w ciekawe zapowiedzi, z czego niektóre były naprawdę zaskakujące. Oczywiście wszystkie pokazane tytuły to produkcje indie, ale kilka z nich z pewnością kojarzycie.

Po pierwsze i chyba najważniejsze – doczekaliśmy się pokazu Super Meat Boy Forever. Gra zadebiutuje 23 grudnia i będzie czasowo ekskluzywna na Nintendo Switch.

Potwierdzono również, że Spelunky i Spelunky 2 trafią na konsolę Nintendo. Porty gier będą dostępne na Switchu latem 2021 roku, jednak nie poznaliśmy konkretnej daty premiery.

Znalazło się też miejsce na jeden z największych hitów tego roku. Innersloth przygotowali wersję świetnego Among Us na Switcha, które możecie już kupić w eShopie. Choć twórcy zapewniali, że nie będą w stanie przygotować wersji na konsole z uwagi na problemy z komunikacją, to najwyraźniej udało im się pokonać trudności.

Dodatkowo zapowiedziano dziewięć innych tytułów. Jeśli chcecie uważnie przyjrzeć się każdej produkcji, to poniżej możecie obejrzeć całą konferencję.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.