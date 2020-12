Super Meat Boy Forever na PC. W świetną platformówkę zagramy jeszcze przed świętami

Kontynuacja wymagającej zręcznościówki o tytule-Super Meat Boy Forever, niebawem trafi na PC.

W mięsnego chłopca, zagramy już 23 grudnia, uruchomiając grę za pośrednictwem platformy Epic Games Store. Mówimy tutaj jednak o czasowej ekskluzywności, gdyż produkcja zawita później na Steam. Tytuł nie ominie także systemów: PS4, Xbox One oraz Switcha. Niestety data wydania edycji konsolowych nie została ustalona.

W sequelu pierwowzoru, wydanego jeszcze w 2010 roku, poziomy mają być generowane losowo. Dzięki czemu rozgrywka u każdego z graczy będzie przebiegać nieco inaczej. Mechanika koncentruje się wokół unikania przeszkód czyhających zewsząd na naszego bohatera.

To co wyróżnia produkt studia Team Meat, to wyśrubowany poziom trudności. Dla wielu osób może to być przeszkoda nie do przeskoczenia, ale zdeterminowani gracze lubiący wyzwania mają na co czekać. Ocena pierwszej części (PC) na portalu Metacritic wynosi 87% (werdykt recenzentów) i 82% (noty użytkowników).

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.