Suicide Squad: Kill the Justice League na dynamicznym zwiastunie z obcymi i superhohaterami

Podczas DC FanDome nie zabrakło akcentów growych. Pokazano między innymi solidny zwiastun z Suicide Squad: Kill the Justice League.

Na DC FanDome mieliśmy okazję zobaczyć sporo interesujących materiałów pokazujących przyszłe produkcje z bohaterami uniwersum DC Comics. Pisaliśmy już o klimatycznym zwiastunie z Batmana, który był jednym z gwoździ programu wydarzenia. Na DC Fandome zaprezentowano też trailer z Suicide Squad: Kill the Justice League.

Na filmiku nie zobaczymy rozgrywki, ale za to mamy okazję rzucić okiem na bohaterów, antagonistów i dynamiczne starcia. Cztery główne postacie: Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang i King Shark – stawią czoła obcym atakującym Metropolis.

Jednak to nie oni będą naszymi głównymi wrogami. Oprócz obcych pokazano tu chociażby słynnych superbohaterów, takich jak Superman, Green Lantern i Wonder Woman. Najprawdopodobniej będą oni pełnili funkcję bossów, których ma pokonać Legion Samobójców, by ocalić świat przed zagładą.

Suicide Squad: Kill the Justice League zadebiutuje w 2022. Tytuł trafi na PC, PS5 i Xboksa Series X/S.