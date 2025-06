Kultowa platformówka całkowicie za darmo na Steam. Oferta ograniczona czasowo

Jeżeli należycie do miłośników platformówek, mamy dla Was znakomite wieści. Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam możecie aktualnie odbierać całkowicie za darmo kultową grę SteamWorld Dig. Haczyk jest tylko jeden, w dodatku prosty: musicie to zrobić przed wyznaczonym terminem.

Kultowa gra za darmo na Steam. Trzeba się pośpieszyć

SteamWorld Dig to prawdopodobnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych produkcji niezależnych ostatniej dekady. Wcielamy się w niej w Rusty’ego, samotnego parobota-górnika. Naszym celem jest natomiast wykopanie wszelkich bogactw z zapomnianej ziemi. Szybko jednak okazje się, że pod powierzchną ukrywa się coś znacznie mroczniejszego. Czekają tam na nas podziemne labirynty, wraz z ukrytymi skarbami, niebezpiecznymi potworami, a także pozostałościami starożytnej cywilizacji.

Rozgrywka nie ogranicza się do wyzwań zręcznościowych. To również system rozwoju postaci i eksploracja proceduralnie generowanych światów. A to wszystko w unikalnej atmosferze oraz klimacie łączącym steampunk z westernem. Wersja pecetowa zawiera dodatkowe ulepszenia względem edycji z Nintendo 3DS. Mamy grafikę w HD, obsługę kontrolerów, no i najważniejsze, czyli Steamowe osiągnięcia.

Na odebranie za darmo gry SteamWorld Dig na Steam macie czas do godziny 19:00 do 26 czerwca.

Źródło: Steam