Oferta weekendowa na Steam. Niezłe okazje na PC

Zgodnie z tradycją, na platformie cyfrowej dystrybucji Steam trwa weekendowa wyprzedaż. W ramach promocji możemy zgarnąć w niższej cenie między innymi The Forever Winter, 7 Days to Die, No More Room in Hell 2 czy też Barotrauma. Poniżej znajdziecie oczywiście zestawienie wybranych przez nas ofert.

Oferta weekendowa na Steam. Okazje na PC

Z powyższego zestawienia warto sprawdzić na pewno grę Barotrauma. Jest to gra symulacyjna od niezależnego fińskiego studia FakeFish oraz Undertow Games, w której wcielamy się w załogę okrętu podwodnego. Rozgrywka opiera się na eksploracji proceduralnie generowanych lokacji, realizacji misji, a także walce z przeciwnikami. Sterujemy okrętem poprzez obsadzenie pięciu różnych stanowisk, w międzyczasie zarządzając m.in. reaktorem jądrowym i zarazem dostosowując się do losowych wydarzeń.

Oprócz tego ciekawie prezentuje się Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać, jest to taktyczna gra z gatunku RPG z turowym systemem walki, osadzona oczywiście w tytułowym uniwersum Warhammera 40K. Do dyspozycji oddano nam tutaj sporo różnych klas postaci oraz bogaty arsenał uzbrojenia. Gra oferuje również system rozwoju bohatera, dzięki któremu ulepszamy swoje statystyki oraz odblokowujemy nowe umiejętności.

Źródło: Steam