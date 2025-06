Weekendowa wyprzedaż na Steam. Sporo tanich perełek

Zgodnie z tradycją, w internetowym sklepie Steam trwa aktualnie weekendowa wyprzedaż. Już wcześniej informowaliśmy Was o produkcjach, które z okazji weekendu są dostępne do sprawdzenia za darmo na platformie Valve. To oczywiście nie wszystko, ponieważ dołącza do nich sporo okazji na gry z różnych gatunków. Poniżej możecie oczywiście znaleźć zestawienie wybranych przez nas ofert.

Weekendowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia warto sprawdzić chociażby Deep Rock Galactic: Survivor. Jest to spin-off ciepło przyjętej gry Deep Rock Galactic, wydanej w 2020 roku. Tym razem otrzymaliśmy jednoosobową produkcję z gatunku tzw. auto-shootera z elementami survivalu oraz bullet hell.

Gra przenosi nas na niebezpieczną planetę Hoxxes. Zadanie gracza jest dość klasyczne i zgodne z duchem oryginału: przetrwać, kopać i niszczyć wszystko, co się rusza. Rozgrywka skupia się na dynamicznych pojedynkach z hordami przeciwników, gromadzeniu coraz większej ilości bogactw i ulepszaniu naszej postaci. W miarę postępów zyskujemy lepsze bronie i modyfikatory.

Oprócz tego polecamy Oxygen Not Included. To rozbudowany symulator kolonii kosmicznej od studia Klei Entertainment, czyli twórców między innymi Don’t Starve. Aktualnie trwa wyprzedaż wydawcy. W Oxygen Not Included gracz przejmuje kontrolę nad grupą tzw. duplikantów.

Musimy starać się pomóc im przetrwać w ekstremalnych warunkach: bez dostępu do powietrza czy też pożywienia. Rozgrywka skupia się przede wszystkim na zarządzaniu bazą. Musimy dbać o wydobycie surowców, tworzenie sieci zasilania, wentylacji, a także systemów chłodzących i grzewczych.

Źródło: Steam