Tona zabawy za 0 zł na Majówkę! 64 nowe gry za darmo na Steam

Kwiecień zbliża się do końca, a my ponownie aktualizujemy nasze zestawienie, w którym znajdziecie najlepsze gry za darmo tego miesiąca. Sporo niezłych premier free to play za nami, a tutaj możecie znaleźć te najciekawsze. Jest ich sporo i nikt nie powie, że nie znalazł czegoś ciekawego dla siebie. To przecież ponad 60 darmowych gier, w sam raz przed zbliżającą się Majówką.

Szukacie najlepszych darmowych gier? Tutaj prezentujemy bezpłatne premiery na Steam, które pojawiły się do pobrania w tym miesiącu. Zatem kto lubi niezależne gry za darmo, niech się rozgości i rozgrzewa, bo na pewno nie będzie się nudzić podczas zbliżającej się Majówki.

Poniżej i na kolejnych podstronach zebraliśmy TOP gier za darmo, a jest ich dokładnie 64. Każdą z nich pobierzecie bezpośrednio na Steam i zachowacie na zawsze na swoim koncie. Czasem są to mniejsze produkcje na kilkanaście minut, a czasem dłuższe, które długością rozgrywki dorównują wielu płatnym tytułom.

Jeśli chodzi o gatunki prezentowanych „darmoszek”, to również jest na bogato. Możecie wybierać spośród wielu strzelanek, horrorów, gier przygodowych, logicznych czy strategicznych. Często są to tytuły z nietypowymi pomysłami i mechanikami, bo właśnie deweloperzy niezależni są skłonni do eksperymentów i wychodzenia poza ramy, które widzimy w grach AAA. Oczywiście maja ograniczony budżet, więc fajerwerków się nie spodziewajcie, ale w naszym zestawieniu znalazły się również gry odpicowane graficznie i hulające na Unreal Engine 5.

Fallen Vestige

Fallen Vestige to gra RPG akcji z elementami horroru, osadzona w otwartym świecie po apokalipsie, stworzona przez Scopeium Studios. Gracz wciela się w bohatera poszukującego zemsty na tajemniczych istotach, które zniszczyły jego rodzinę, eksplorując zrujnowaną Ziemię pełną niebezpieczeństw.

Świat gry oferuje różnorodne środowiska, od opuszczonych miast po dzikie tereny, pełne zagadek i sekretów do odkrycia. Mechanika parkour umożliwia swobodne poruszanie się po otoczeniu, wspinaczkę i unikanie zagrożeń. System walki skupia się na przetrwaniu, z wykorzystaniem broni palnej i białej, a także umiejętności specjalnych. Gracz może zbierać surowce, tworzyć przedmioty i ulepszać ekwipunek, co jest kluczowe dla przetrwania w nieprzyjaznym świecie. Rozgrywka zawiera elementy horroru, z niepokojącą atmosferą i zaskakującymi wydarzeniami.

Fabuła odkrywana jest poprzez eksplorację, znajdowanie notatek i interakcje z ocalałymi postaciami. Gra oferuje nieliniową strukturę, pozwalając graczowi na podejmowanie decyzji wpływających na przebieg historii. Fallen Vestige dostępna jest na platformie Steam od 24 kwietnia 2025 roku.

Fallen Vestige – pobierz grę za darmo na Steam

Path of Light

Path of Light to przygodowa gra skradankowa, wydana 24 kwietnia 2025 roku przez Luminary Studios. Gracz wciela się w Lumi, małego robota, który wyrusza w podróż, aby odzyskać skradzione światło swojego miasta.

Rozgrywka skupia się na unikaniu wrogów, rozwiązywaniu zagadek i pokonywaniu przeszkód w celu dotarcia do Zapomnianej Kaplicy. Gra oferuje atmosferyczną oprawę graficzną oraz nastrojową ścieżkę dźwiękową, podkreślającą emocjonalną podróż bohatera. Mechanika gry łączy elementy skradanki i logicznych łamigłówek, wymagając od gracza precyzji i planowania.

Świat gry jest pełen ukrytych ścieżek i sekretów, zachęcając do eksploracji i odkrywania historii Lumi. Minimalistyczny interfejs i brak dialogów pozwalają skupić się na immersji i interpretacji wydarzeń. Gra została pozytywnie przyjęta przez graczy, chwaląc jej unikalny styl i angażującą rozgrywkę.

Path of Light – link do pobrania gry za darmo na Steam

Sharpshooter

Sharpshooter to propozycja dla fanów klasycznych strzelanek, szukających szybkiej i wymagającej rozgrywki w klimacie Dzikiego Zachodu. Gracze na Steam chwalą ją za intensywną akcję i nostalgiczny styl.

Mamy do czynienia z dynamiczną grą akcji z perspektywy pierwszej osoby, osadzoną w proceduralnie generowanych miasteczkach Dzikiego Zachodu. Gracz wciela się w rewolwerowca, który musi przetrwać w nieustannych strzelaninach, eksplorując różnorodne lokacje pełne przeciwników i ukrytych skarbów.

Gra oferuje prostą, ale intensywną rozgrywkę, skupiającą się na szybkim refleksie i celności. Mechanika pozwala na dostosowanie elementów rozgrywki do własnego stylu, co zwiększa regrywalność i satysfakcję z pokonywania kolejnych wyzwań. Oprawa graficzna utrzymana jest w stylu retro, nawiązującym do klasycznych gier akcji, co dodaje grze unikalnego klimatu.

Sharpshooter – pobierz grę za darmo na Steam

Na drugiej stronie kolejne premierowe gry za darmo na Steam.