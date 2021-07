Według Valve, Steam Deck radzi sobie z każdą nową grą. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę

Valve twierdzi, że Steam Deck jest w stanie odpalić każdy nowy tytuł bez problemu. Firma miała długo pracować nad optymalizacją sprzętu.

Specyfikacja przenośnego PC od Valve nie powala, ale i tak prezentuje się przyzwoicie jak na sprzęt za takie pieniądze. Niemniej widok odpalonego Control czy Star Wars Jedi: Fallen Order zdecydowanie pobudza wyobraźnię. Samo Valve twierdzi, że Steam Deck jest w stanie bez problemu uruchomić każdą nową grę.

Po raz pierwszy (od czasu rozpoczęcia prac nad Deck – red. ) udało nam się osiągnąć poziom wydajności, który jest wymagany do bezproblemowego uruchamiania najnowszych gier. Wszystkie gry, które chcieliśmy, aby były grywalne, to tak naprawdę cała biblioteka Steam. Szczerze mówiąc nie znaleźliśmy niczego, co moglibyśmy wrzucić na to urządzenie, a z czym by sobie nie poradziło – powiedział Pierre-Loup Griffais w rozmowie z głównym oddziałem IGN

Powyższa wypowiedź może mieć różne znaczenia – wszystko zależy od naszej interpretacji słowa „bezproblemowo”. W moim mniemaniu oznacza to stabilne 60 klatek na sekundę w maksymalnej oferowanej przez sprzęt rozdzielczości, czyli w tym przypadku 720p. Czy Deck uruchomi – przykładowo – Control w takiej jakości przy nieobniżaniu ustawień do absolutnego minimum? Raczej w to wątpię, ale zobaczymy.

Nie zapominajmy, że oprogramowanie urządzenia jest inaczej zoptymalizowane względem chociażby systemu Windows. Jeśli Valve faktycznie zadbało o sprawne działanie gier, nie możemy niczego wykluczać. W dalszym ciągu nie spodziewałbym się jednak cudów. Przypuszczam, że niektóre produkcje zadziałają w 30 FPS i z nieco obniżoną rozdzielczością. Z osądem wstrzymam się jednak do pierwszych, niezależnych prezentacji działania urządzenia.