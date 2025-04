Zgodnie z zapowiedziami, za nami prezentacja State of Play poświęcona w pełni nadchodzącej grze Borderlands 4.

Nieco wcześniej informowaliśmy Was o kolejnym pokazie State of Play. Ten, zgodnie z zapowiedziami, oczywiście się odbył i został w całości poświęcony nadchodzącej grze Borderlands 4, czyli czwartej głównej odsłonie popularnej serii od studia Gearbox Software. Czego więc możemy się spodziewać?

State of Play i Borderlands 4. Nowy gameplay

Pierwszy materiał mogliśmy już zobaczyć kilka tygodni temu. Jednak dopiero teraz otrzymaliśmy solidne konkrety w postaci niezwykle długiego i naszpikowanego szczegółami materiału z rozgrywki. Jak nietrudno się domyślić, jest dużo strzelania. Możemy także przyjrzeć się postaciom, broniom oraz przeciwnikom.

Gra wprowadza wiele nowości: system walki został rozbudowany o ruchy takie jak ślizgi, podwójne skoki czy chwytanie się punktów zaczepienia. Pojawią się nowe pojazdy (np. Digirunner), dynamiczne wydarzenia w świecie gry i możliwość przejmowania Silosów, które prowadzą do ukrytych Vaultów. Co do broni, system „Licensed Parts” pozwala łączyć cechy uzbrojenia różnych producentów, a legendarne przedmioty odzyskają swoją unikalność. Nowe sloty ekwipunku – jak Ordnance, Enhancements czy Repkits – pozwolą jeszcze bardziej personalizować styl gry. Tytuł został od podstaw zaprojektowany z myślą o kooperacji.

Co do tego ostatniego, otrzymamy tutaj zarówno tryb kooperacji online, jak i na podzielonym ekranie. Gra zaoferuje w tym celu funkcję cross-play. No i najważniejsze: Borderlands 4 zadebiutuje 12 września 2025 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło: PlayStation Blog