Starlink: Battle for Atlas za darmo od Ubisoftu

Drugiego dnia Happy Holidays Francuzi rozdają zręcznościówkę w klimatach science fiction. Wszystko, co trzeba mieć, by zgarnąć tytuł, to konto w Ubisoft Connect.

Ubisoft zapowiedziało wczoraj akcję Happy Holidays, w ramach której od 14 do 18 listopada oferuje za darmo dodatki do swoich produkcji i pełne gry. Wczoraj pisaliśmy o bezpłatnej zawartości do Assassin’s Creed: Valhalla, a dziś producent udostępnia Starlink: Battle for Atlas. Tytuł zgarniemy bez żadnych opłat tutaj po uprzednim zalogowaniu się do Ubisoft Connect.

Prezent od Francuzów jest futurystyczną grą akcji, w której zasiadamy za sterami statku kosmicznego i walczymy z inwazją maszyn, broniąc planety Atlas. Produkcja nie jest popularna i zdaje się być niedoceniona; osoby, które miały z nią styczność, chwalą ją za otwarty świat, dynamizm akcji i przyjemną rozgrywkę. Specjalne dodatki do pada, które można kupić razem ze Starlink, nie są obowiązkowe – z wrogami planety można walczyć bez nich.

A jeśli już o grach za darmo mowa, to Epic Games ma dla nas w tym tygodniu prawdziwe hity: izometryczne RPG-i Pillars of Eternity i Tyranny (obydwa w podrasowanych edycjach). Aby otrzymać te tytuły na zawsze, należy do czwartku dodać je do swojej biblioteki w sklepie twórców Fortnite’a. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to chyba nie ma na co czekać. Potrzebne linki i więcej informacji znajdziecie pod tym adresem.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.