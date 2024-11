Squid Game powraca na Netflix. Nowy zwiastun 2. sezonu już w sieci

To było wiadome od dawna. Netflix kilkukrotnie tak naprawdę potwierdzał fakt powstania 2. sezonu Squid Game, a na szali nadal leżą losy kolejnych kontynuacji oraz spin-offów. Co by się tak naprawdę nie szykowało, już za niecały miesiąc widzowie dostaną to, na co czekali najbardziej. 2. sezon Squid Game debiutuje na platformie już 26 grudnia 2024 roku. Wydawać by się mogło, że to idealny czas na tak oczekiwaną premierę.

W końcu mówimy o świętach, gdy wiele osób będzie siedziało w rodzinnym gronie i odpoczywało. Sporo osób zapewne poświęci co najmniej jeden dzień świąt na to, aby po prostu odpocząć przed telewizorem lub komputerem. Dlatego też zbliżająca się premiera ma gigantyczne szanse na osiągnięcie sukcesu i przebicie rekordów pierwszego sezonu.

Trzy lata po wygraniu Squid Game gracz 456 zarzuca pomysł wyjazdu do USA i powraca z nowym postanowieniem. Gi-hun ponownie przystępuje do śmiertelnie niebezpiecznej rywalizacji, w której stawką jest przetrwanie i 45,6 miliardów wonów. – głosi opis fabuły

Na razie jest za wcześnie, aby o czymkolwiek mówić, więc polecam udać się nieco niżej i obejrzeć najnowszy zwiastun. Ten całkiem nieźle rysuje kolejne konflikt, przypomina o niektórych, znanych już bohaterach i zapowiada jeszcze więcej jatki. Powrócą gry z pierwszego sezonu, ale wygląda na to, że przygotowano także kilka nowych rozgrywek.

Źródło: Informacja Prasowa