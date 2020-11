Spider-Man: Miles Morales – kuriozalny błąd zmienia bohatera w lampę

Głupiutkie błędy w grach wideo to nic nowego. Mimo to, pewien bug w Spider-Man: Miles Morales jest wyjątkowo abstrakcyjny i bawi do łez.

Błędy i glitche są doskonale znane graczom. Jednych ciekawią, innych niemożebnie frustrują, ale łączy je jedno – potrafią być tak abstrakcyjne, że aż śmieszne.

Gracze Spider-Man: Miles Morales natknęli się na dość nietypowy błąd, który powoduje przemianę bohatera w przedmioty z wirtualnego świata. Miles Morales zamieniał się w między innymi cegłę, jednak moim faworytem jest zdecydowanie… lampa uliczna.

Prezentację nietypowego buga możecie zobaczyć na poniższym filmie.

Co ciekawe niedoróbka nie wpływa za bardzo na rozgrywkę, a jedynie na model postaci. Spider-Lampa może więc swobodnie poruszać się po Nowym Jorku i obezwładniać przestępców.

Całość wygląda jak żywcem wyciągnięta z trybu Prop Hunt w Garry’s Mod. Cóż, to jeden z tych błędów, które bardziej bawią niż irytują i z pewnością znajdzie się kilka osób, które zasmuci usunięcie go z gry przy pomocy łatki.

Sama gra jest wykonana raczej bardzo dobrze i tego typu błędy występują dość rzadko. Póki co Miles Morales może szczycić się średnią ocen Metacritic na poziomie 85.

Choć sama produkcja całościowo wypada świetnie, to recenzenci i gracze mocno narzekają na brak istotnych nowości i recykling treści ze Spider-Mana z 2018 roku. Niemniej pomimo nielicznych błędów i niedoskonałości wychodzi na to, że to przyzwoity tytuł startowy dla PlayStation 5.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.