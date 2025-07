Rekordowo niska cena na niezłego soulslike’a. Teraz kosztuje 30 zł, a nie 190 zł

Ciekawy, acz dość niszowy soulslike Flintlock: The Siege of Dawn kosztuje teraz historycznie najmniej w sklepie Instant-Gaming. Taniej nawet niż na Steam w promocji!

Deluxe Edition całkiem nieźle ocenianego soulslite’a od twórców Ashen można teraz dorwać za grosze. Na Steamie promocja też trwa, ale cena jest wyraźnie wyższa.

Soulslike za 30 złotych

Flintlock: The Siege of Dawn – Deluxe Edition kosztuje obecnie 30,94 zł na Instant Gaming, co oznacza ponad 80% zniżki względem ceny premierowej. W pakiecie oprócz samej gry są trzy dodatkowe stroje: Noble, Champions i Vanguard. Dla porównania: ta sama edycja na Steam kosztuje teraz 47,50 zł. Normalnie na platformie Valve trzeba zapłacić aż 190 zł.

Gra zabiera nas do ogarniętego boską apokalipsą świata Kian. Jako Nor Vanek, żołnierka koalicji, wyruszamy na krucjatę przeciwko bogom, wspierani przez Enkiego, magicznego lisa, który potrafi otwierać portale i wzmacniać nasze zdolności bojowe. Fabuła jest prosta, ale napędza bardzo efektowną akcję. W świecie Flintlock nie ma czasu na kalkulacje. Tu strzela się, tnie, skacze i rzuca zaklęcia, wszystko w soulslike’owym stylu.

W odróżnieniu od klasycznych soulsów, rozgrywka stawia mocno na mobilność. Nor nie tylko potrafi wykonywać uniki i kontry, ale też śmigać po arenach dzięki magicznym skokom. System walki pozwala na efektowne łączenie broni palnej, broni białej i magii w widowiskowe sekwencje.

Jeśli czekaliście na okazję, by wskoczyć w świat Flintlock, to właśnie nadeszła. Instant Gaming oferuje najniższą cenę na rynku, a edycja Deluxe naprawdę daje coś ekstra.

