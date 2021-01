Sony ujawniło wstępne terminy premier gier na PS5. Project Athia, Ghostwire: Tokyo i więcej

Rozpoczęły się targi CES 2021. Sony w końcu ujawniło pierwsze terminy premier nowych gier na PS5. Są wśród nich Project Athia i Ghostwire: Tokyo.

Wśród posiadaczy PlayStation 5 krąży opinia, że o ile sama konsola jest naprawdę świetna, tak aktualnie stoi bezczynnie w salonie. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak większych i bardziej zajmujących tytułów, co niestety jest dość typowe dla nowych generacji.

Dziewiąta generacja konsol i tak zaczyna całkiem nieźle z uwagi na wsteczną kompatybilność. Chętni gracze korzystający tylko z konsol mogą nadrabiać starsze tytuły, a dodatkowo korzystać z biblioteki Game Passa lub PS Plus Collection, zależnie od platformy.

Sony w końcu postanowiło przerwać milczenie i podzielić się z graczami kilkoma terminami, w których możemy spodziewać się sporych hitów na PS5. Nie ma tego zbyt dużo, ale zawsze coś.

Project Athia od Square Enix ma pojawić się w styczniu 2022 roku, czyli i tak szybciej, niż wszyscy przypuszczali. Dużo wcześniej – w październiku 2021 roku – zadebiutuje dziwaczne i jednocześnie ciekawe Ghostwire: Tokyo.

Najdłużej przyjdzie nam poczekać na Pragmata od Capcom. Gra ma zadebiutować w 2023 roku, czyli aż dwa lata później, niż zapowiadał wydawca. To chyba najbardziej tajemnicza produkcja z tego zestawienia.

Potwierdzono też, że Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal i Kena: Bridge of Spirits z pewnością pojawią się w tym roku. Zdecydowanie będzie w co grać!

