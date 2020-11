Sony rozdaje rabaty na PS Plus. Gracze dostają maile

Sony stara się utrzymać zainteresowanie subskrypcją PS Plus tuż przed premierą PlayStation 5.

Sony rozsyła wiadomości e-mail do posiadaczy PS4, a w nich rabat 25 procent na przedłużenie subskrypcji PS Plus na 12 lub na 3 miesiące – donosi serwis Twisted Voxel. Wiadomość ma trafić do tych użytkowników Plusa, którym abonament wygaśnie w listopadzie lub pod koniec tego roku.

Po takim rabacie za rok PS+ płacimy 180 zł, zatem 60 zł pozostaje w kieszeni. Kto nie chce jednak czekać na prezent od Sony, może już teraz zapłacić za Plusa jeszcze mniej korzystając z następujących ofert:

CD Keys: PlayStation Plus – 12 Month Subscription (POLAND) za 149,89 zł

Gamivo: PlayStation Plus 365 Days PL za 151,08 zł / Cena z kodem rabatowym MIDWEEKNOV1 ważnym w dniu 4 listopada oraz prowizją za płatność przez Przelewy24. UWAGA – aby uzyskać podaną cenę, należy wyłączyć w koszyku płatny Program Ochrony Użytkownika.

/ Cena z kodem rabatowym ważnym w dniu 4 listopada oraz prowizją za płatność przez Przelewy24. UWAGA – aby uzyskać podaną cenę, należy wyłączyć w koszyku płatny Program Ochrony Użytkownika. Eneba: PS Plus na 12 miesięcy PL za 157,75 zł / UWAGA – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, dodajemy Plusa do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy “PlanetaGracza” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

Przypominamy, że 3 listopada zaczęła obowiązywać oferta PlayStation Plus na listopad.

PS Plus listopad 2020 – oferta / gry PS4 i PS5

Śródziemie: Cień Wojny (PS4, PS5)

Hollow Knight: Voidheart Edition (PS4, PS5)

Bugsnax (PS5 – od 19 listopada)

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90. Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.