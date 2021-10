Sony chce zaradzić problemom z dostępnością PS5. Inwestycja warta ponad 7 miliardów dolarów

Globalny niedobór chipów to problem, który dotknął szczególnie graczy. Sony chce na to coś zaradzić. Wraz z tajwańskim przedsiębiorstwem mają w planach otwarcie wartej ponad 7 mld dolarów fabryki.

Patrzyliście ostatnio na ceny kart graficznych? Jeżeli przecieracie na ten widok oczy ze zdumienia, wyjaśniamy, że problem jest tu nieco bardziej złożony. Wszystko przez globalny niedobór chipów.

Sony z nową fabryką w Japonii

Nie da się ukryć, że zapewne każdy gracz jest aktualnie świadom sytuacji dostępności nowej generacji konsol. Zarówno PS5, jak i XSX|S nie spełniają podaży względem popytu. Dlatego też ich ceny nierzadko są zawrotne, a i znaleźć sprzęt do kupna nie jest tak łatwo. Podobny problem dotyka też podzespołów komputerowych, w tym m.in. kart graficznych.

Wszystko przez to, że układy scalone, niezbędne do produkcji sprzętu komputerowego, to towar dziś deficytowy. Sony jest świadome problemu, dlatego ma w planach bardzo kosztowną operację, która mogłaby nieco pomóc także graczom.

Sony i tajwańskie przedsiębiorstwo TSMC (jeden z największych producentów układów scalonych na świecie), chcą wspólnie zadbać o dostępność i produkcję chipów. Jak donosi m.in. Reuters, firmy mają zamiar otworzyć fabrykę chipów w Japonii. Rząd tego kraju mógłby dołożyć się do inwestycji. Swoją drogą ta i tak jest dość kosztowna – szacuje się ją na około 800 mld jenów (7.15 mld USD, czyli ponad 28 mld PLN).

Globalny deficyt chipów dotknął całą branżę, ale szczególnie twórców konsol do gier – Nintendo, Sony i Microsoft. Phil Spencer z Xboxa zauważa, że problem z dostępnością nowej generacji sprzętu od giganta z Redmond może utrzymywać się przez jeszcze jakiś czas, nawet w 2022 roku. W podobnym tonie wypowiada się Toshiba. Ich zdaniem globalny niedobór chipów być może potrwa aż do 2023 roku.