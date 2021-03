Sony dzieli graczy na lepszy i gorszy sort. Mi się to nie podoba

W końcu Sony zdecydowało się rozruszać usługę PS Plus. Co prawda odgapiając od Microsoftu, lecz cóż z tego. Jak już brać wzór, to od samych mistrzów. W poczynaniu Japończyków dostrzegam jednak misterny plan, który ma jeden nadrzędny cel.

Game Pass to abonament, dla którego warto kupić Xboxa. Słyszałem to niejednokrotnie od znajomych, czytałem niejednokrotnie w wojenkach konsolowych toczonych w internecie. A my mamy Xbox Game Pass – to jeden ze sztandarowych argumentów zielonej społeczności i zresztą słuszny, ponieważ sam uważam Passa za najjaśniejszy punkt Microsoftu. Teraz Sony stara się wytrącić ten argument z rąk konkurencji, lecz moim zdaniem robi to z krzywdą dla weteranów PlayStation, dzieląc własną społeczność.

PS Plus rzuca rękawicę Xbox Game Pass

Wiecie, co najbardziej podoba mi się w XGP? Nie te setki gier, do których mamy dostęp w ramach abonamentu, lecz to, że Microsoft wrzuca tam nieraz tytuły premierowe. Zamiast wydawać ponad 200 zł na nową produkcję, wystarczy wykupić subskrypcję, a jej koszt to naprawdę złotówkowe sprawy, jeśli potrafimy skorzystać z właściwych promocji. Za 5 zł z groszami mamy dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na tydzień, a to zazwyczaj wystarcza, żeby skończyć wyczekiwaną grę.

Dodatkowo posiadacz abonamentu Ultimate pobiera co miesiąc za darmo tytuły rozdawane w ramach Games with Gold. I pozamiatane – jedna opłata, a tyle korzyści.

Sony ze swoim PS Plus odstaje jakościowo i ilościowo od tego, co mają użytkownicy konsol Xbox w swoim abonamencie. Choć i tak brawa za to, że nie rozdają już samych indyków, jak to miało miejsce za czasów świetności PlayStation 4. Jest lepiej, od kilkunastu miesięcy zgarniamy nawet ekskluzywne hity, które definiują mijającą generację. Niby powinniśmy być zadowoleni, ale nie do końca tak jest. Najbardziej obrywa się najwierniejszym fanom marki PlayStation, którzy mają powody do kwaśnej miny i ja ich rozumiem. Z perspektywy takiego gracza w Plusie pojawiają się zazwyczaj dawno ograne i przemielone po trzykroć starocie.

Sony w końcu zdaje się dostrzegać rozżalenie swojej corowej społeczności, lecz na razie tej, która przesiada się na PlayStation 5. Tylko oni dostają gwiazdkę z nieba, jaką Xboxowcy mają od dawna – premiery w usłudze!

Nowa oferta PlayStation Plus. Idzie wiosna, czas na zmiany

Zaczęło się w lutym niepozornym skowronkiem, który przyleciał do PlayStation Plus w postaci Destruction AllStars. Umówmy się, nie jest to hit, ale jednak premiera. Prawdziwe BOOM! przyszło wraz z ogłoszeniem pierwszej gry z oferty PS Plus kwiecień 2021. Jest grubo, piękny przebiśnieg wyłania się spod śniegu, a jest nim Oddworld: Soulstorm. Gra zadebiutuje od razu w PS+. I powinienem czuć pełną satysfakcję z poczynań Sony, ale jednak tak nie jest.

Destruction AllStars to gra ekskluzywna na PlayStation 5, więc nic po niej wielomilionowej „bazie użytkowników” PlayStation 4. No dobra, to może chociaż „baza” dostanie nowego Oddworlda? Wszak ten tytuł tworzony jest jako międzygeneracyjny. Niestety figa – za darmo pobiorą go z Plusa jedynie posiadacze „piąteczki”. Zatem premiery w PS Plus TAK, ale dla tych, co już upolowali nową konsolę. Czy nie jest to dzielenie społeczności? Dla mnie jest.

Sony miesza w PS Plus dla własnego zysku

Sony ma ważny powód, któremu podporządkowane są decyzje korporacji dotyczące PS Plus. Cel jest realizowany na dwóch torach. Pierwszym jest PlayStation Collection. Słowem przypomnienia, kto posiada PlayStation 5 i opłaca usługę PS Plus, otrzymuje dodatkowo dostęp do 20 gier, z czego połowa to tytuły ekskluzywne na PlayStation. Co prawda jest możliwość zakombinowania, żeby kolekcję ograć również na PlayStation 4, ale umówmy się, to bonus dedykowany osobom z PS5.

No i pytanie – po co graczowi przesiadającemu się z czwórki na piątkę kolejna garść staroci? Świetnych, ale nadal staroci. Wiem, że można je ograć w wyższej rozdzielczości, płynniej i krócej się wczytuje. Ale to dla mnie żaden argument, przecież to nadal te same znane i oklepane stare hity. Więc dla kogo ten zabieg? Podpowiem szeptem: Jako zachęta dla osób przesiadających się z Xboxów, którzy nie mieli do czynienia z produkcjami od Sony. Tylko ciiiii, nikomu nie wygadajcie.

A teraz drugi tor, na którym jedzie mieszanie w Plusie. Dlaczego Sony zdecydowało się na premiery w PS Plus tylko dla posiadaczy PlayStation 5? Sądzę, że uatrakcyjnienie usługi na nowej generacji ma skłonić graczy do szybszego porzucenia last-gena i nie jest to zabieg zaskakujący czy chybiony z biznesowego punktu widzenia. Ale dzielący.

Mieszanie w kotle zwanym PlayStation Plus podporządkowane jest jednemu nadrzędnemu celowi – szybkiemu budowaniu „nowej bazy„. I nieważne, czy w jej szeregi wejdą zieloni dezerterzy, czy awansujący na wyższą rangę niebiescy oficerowie. Ważne, że „liczba wojaków będzie się zgadzać”.

Przykre jest jednak to, że niebiescy zostający w starym obozie są już uważani jako druga linia frontu. Nadal potrzebna, o czym świadczy Final Fantasy VII Remake w PS Plus na marzec, którego nie pobiorą użytkownicy PS5, lecz cóż… Tylko ci w pierwszej linii poczują wiosenną premierową bryzę, usłyszą śpiew skowronka i zobaczą przebiśniegi. Dla reszty dym w oczy i rozdeptane stare kwiaty.

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90. Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.