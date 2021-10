Promocje dnia – świetny smartfon gamingowy za 3899 zł, tańszy Cyberpunk 2077 i DualSense w zestawie z PS Plus

W dzisiejszych promocjach dnia każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Mamy w końcu tańsze gry, akcesoria w atrakcyjnym zestawie, a nawet co nieco dla graczy mobilnych – gamingowy smartfon.

Jest w czym wybierać. Dlatego też wracamy po weekendzie z pełnym zestawem najciekawszych ofert dnia. Wśród nich prym wiedzie przeceniony smartfon i niezła oferta na kontroler z PS Plus. Ej, zaraz, nie graliście jeszcze w Cyberpunk 2077? A więc mamy go taniej!

Gamingowa bestia w kieszeni

„Ale bestia! Smartfon też fajny!” – tak będą reagować ludzie na ulicy, gdy zobaczą ASUS ROG 5… no dobra, trochę przesadziłem, ale nie zmienia to faktu, że ten smartfon gamingowy jest naprawdę fajną pozycją. Warto pamiętać, że zniżka obowiązuje z kodem!

Cyberpunk 2077 w tańszej wersji PC

Nie graliście w Cyberpunka 2077? Wiemy, że gra w momencie debiutu nie miała zbyt dobrej prasy, ale prawdą jest, że to kawał świetnie napisanej historii ze wspaniałymi postaciami i Keanu Reevesem. Zwłaszcza Keanu Reevesem. Teraz za 75,99 zł.

DualSense + PS Plus na 3 miesiące od 299 zł

Nie ma co ukrywać, że DualSense jest obecnie najciekawszym padem, który działa nie tylko z PS5, ale także z PC! To przecież świetne urządzenie oferujące mocarne haptyczne informacje zwrotne i zwiększające immersję do naprawdę wysokiego poziomu. Dodatkowo PS Plus jest miłym akcentem w zestawie.

Poniżej przedstawiamy wszystkie dzisiejsze promocje:

Oprócz tego polecamy regularnie zaglądać do naszego działu „Promocje„, który wyszukuje dla Was najciekawsze gamingowe i technologiczne oferty.