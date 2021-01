Skyrim w 60 klatkach na sekundę na PS5? Dzięki modowi to możliwe

Skyrim może zadziałać w 60 FPS na PS5 dzięki nowej modyfikacji. Fani PlayStation w końcu zagrają w zadowalającej płynności.

Nowa generacja konsol może i oferuje zadowalającą wydajność, a mimo to niektóre starsze tytuły wciąż nie zostały do niej dostoswana i działają w maksymalnie 30 FPS. Nie jest to w smak graczom posiadającym growe zaległości z poprzedniej generacji.

Jednym z niezaktualizowanych tytułów na PS5 jest nieśmiertelne The Elder Scrolls V. Gra nie działa najlepiej jak na możliwości najnowszej generacji konsol i właśnie dlatego fani zabrali się za naprawienie tego problemu.

Użytkownik podpisujący się pseudonimem Wrighton przygotował prostą, ważącą niecałe 400 bajtów modyfikację, która umożliwi Wam rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę. Możecie dodać ją do biblioteki w tym miejscu.

Mod został docelowo stworzony na PlayStation 4, jednak bez problemu działa na PS5. Co ciekawe, umożliwia on zdobywanie trofeów podczas rozgrywki, co jest niemożliwe przy korzystaniu z jakichkolwiek innych modyfikacji.

Aby zdobywać pucharki musicie wykonać następujące czynności:

Pobierz i włącz modyfikację Zrestartuj Skyrim Wróć do menu modyfikacji i usuń lub wyłącz moda

Gra powinna nadal działać w 60 klatkach na sekundę, a trofea i tak będą pojawiać się na Waszym koncie. Warto wspomnieć, że powyższą instrukcję należy wykonywać przy każdym uruchomieniu gry.

