Minęło ponad dekadę, a Skyrim wciąż zaskakuje. Tym razem za sprawą moda, który nie tylko zwiększa liczbę przeciwników w dziczy, ale robi to z sercem i pomysłem. Nowa modyfikacja autorstwa MissingLukey dodaje do gry 14 ręcznie zaprojektowanych obozów bandytów oraz dwie zajęte kopalnie, pełne historii, ukrytych skarbów i cieni przeszłości.

Nowy mod do Skyrim. Aż 14 obozów bandytów i nie tylko

Skyrim Bandit Expansion to coś znacznie więcej niż kolejny zestaw lokacji do wyczyszczenia. Każdy z dodanych obozów został zaprojektowany z myślą o immersji i narracji. Twórca moda zadbał o to, by nie były to puste miejsca do zabijania wrogów, a raczej fragmenty większej, smutnej i zaskakująco ludzkiej opowieści. Znalezione w namiotach listy, dzienniki i porzucone przedmioty opowiadają o utraconych rodzinach, zawiedzionych obietnicach czy desperackich decyzjach. To przypomnienie, że nawet przeciwnicy mają swoją historię. Jeśli tylko chcesz się jej przyjrzeć.

Dodatek obejmuje również dwie przejęte kopalnie, które, choć mniejsze, mają własną atmosferę i zagadki. Przemierzając je, natrafisz na pułapki, tajne przejścia i sprytnie ukryte skrytki — wszystko po to, by gracz nie tylko walczył, ale też odkrywał. Dzięki temu świat Skyrim staje się jeszcze bardziej dziki, tajemniczy i pełen życia. A może raczej — pełen przetrwania. Bo to właśnie ono, a nie chwała czy złoto, jest wspólnym mianownikiem tych miejsc.

To jeden z tych modów, które czujesz w trakcie gry, a nie tylko odhaczysz na liście. Nie zmienia fundamentów rozgrywki, nie dodaje nowych systemów walki, ale za to skutecznie przypomina, dlaczego Skyrim to tak wyjątkowe doświadczenie. Każdy z nowych obozów wygląda i brzmi inaczej, idealnie wpisując się w region, w którym się znajduje. To nie jest po prostu „więcej contentu” — to więcej sensu w wędrówce po tych samych, dobrze znanych szlakach.

Mod pobierzecie tutaj – za darmo!

Moddingowa scena Skyrim nie przestaje zachwycać. Po tylu latach, dzięki takim projektom jak ten, gra wciąż żyje, oddycha i się rozwija. MissingLukey stworzył coś, co spokojnie mogłoby być częścią oficjalnego DLC. Jeśli jeszcze nie miałeś pretekstu, by znów wrócić do Tamriel. Oto jeden z najlepszych powodów. Nowe miejsca, nowi przeciwnicy, ale przede wszystkim nowa warstwa historii do odkrycia. I w grze, która ma już ponad dekadę, to naprawdę coś wyjątkowego.

Źródło: dsogaming.com