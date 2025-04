Skull & Bones, czyli gra AAAA od Ubisoftu do sprawdzenia za darmo przez weekend

Kojarzycie Skull & Bones? Tak, to wielkie, epickie AAAA od Ubisoftu. A nie, zaraz, wróć – spory niewypał. Mimo wszystko grać możecie za darmo, więc sprawdzicie, o co w tym chodzi bez opłat.

Skull & Bones miało być wielkim hitem od Ubisoftu, reklamowanym nawet jako produkcja klasy AAAA. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej brutalna – zamiast sztormu zachwytów dostaliśmy raczej spokojną kałużę rozczarowań. Ale teraz jest świetna okazja, żeby samemu sprawdzić, o co tyle hałasu – i to bez wydawania ani złotówki. Wystartował darmowy weekend ze Skull & Bones na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S!

Jeśli masz ochotę popływać po morzach i przeżyć morskie przygody (albo przynajmniej zobaczyć, jak Ubisoft przez lata starał się powołać do życia grę inspirowaną Assassin’s Creed IV: Black Flag i co z tego wyszło), wystarczy, że wskoczysz na odpowiednią platformę – gra dostępna jest za darmo na Ubisoft Connect, PlayStation Store i Xbox Marketplace. Całość zabawy potrwa do 15 kwietnia, więc warto się pospieszyć i sprawdzić ten tytuł na własnej skórze.

Oczywiście, jeśli Skull & Bones przypadnie ci do gustu (kto wie?), możesz potem przenieść wszystkie postępy do pełnej wersji. Ale nawet jeśli uznasz, że to nie twoje klimaty, zawsze to darmowa wycieczka na pirackie szlaki i niezła okazja, by samemu ocenić ten dość kontrowersyjny tytuł.

