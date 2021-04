Serial Wiedźmin. Znamy termin premiery drugiego sezonu

Serial Wiedźmin nie każe nam na siebie czekać zbyt długo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, drugi sezon tej produkcji ujrzymy jeszcze w tym roku.

Niedawno sieć obiegła bardzo radosna dla fanów Wiedźmina wiadomość. Potwierdzono, że zakończyły się zdjęcia na planie drugiego sezonu serialu i nic raczej nie przeszkodzi już dalszej produkcji. Teraz cały pozostały materiał zmierza do montażu.

Wówczas było wiadomo, że niedługo poznamy termin premiery kontynuacji historii Geralta. O ile wciąż nie znamy konkretnej daty, tak wiemy, kiedy mniej więcej należy spodziewać się debiutu.

Jak podaje Deadline, premierę drugiego sezonu serialu ustanowiono na czwarty kwartał 2021 roku. Potwierdzają się więc plotki o premierze jesienią lub zimą. Pierwszy sezon debiutował w grudniu, więc spodziewałbym się, że podobnie będzie w tym przypadku. Na podanie konkretnego dnia premiery musimy jeszcze zaczekać.

Niemniej wygląda na to, że serial Wiedźmin nie pozostawi nas dłużej w niepewności. Skoro zdjęcia na planie już się zakończyły, produkcji serialu nie powinno nic już przeszkodzić. Rzecz jasna po drodze twórcy mogą natknąć się na komplikacje, ale raczej nie doprowadzą one do znacznych opóźnień.

W ciągu paru miesięcy powinna rozpocząć się kampania marketingowa. Zapewne niedługo ujrzymy zwiastun, a dodatkowo jesteśmy już bliżej, niż dalej ujawnienia ostatecznej i konkretnej daty premiery. Pora uzbroić się w cierpliwość i wyglądać za nowymi informacjami o serialowej adaptacji historii o Białym Wilku.

