Sekiro: Shadows Die Twice otrzyma w tym tygodniu sporą aktualizację Game of the Year Edition. Szykujcie się na arcytrudne wyzwania!

Najświeższa produkcja From Software spodobała się fanom gier soulslike. Sekiro zgarnęło kilka ważnych nagród i nic dziwnego, że w końcu doczekamy się wydania Game of the Year Edition. Co ciekawe, nie zapłacimy za nie ani grosza.

Aktualizacja jest darmowa i pojawi się w grze już 28 października. Poniżej możecie zobaczyć jej zwiastun.

Choć nie uświadczymy tu ogromnej dozy nowej treści, to fani gry powinni być usatysfakcjonowani. Po pierwsze, From Software wrzuca do gry tryb Boss Rush, który dzielić się będzie na dwa warianty. Pierwszy z nich pozwoli na pokonanie wszystkich potężnych przeciwników ponownie, a kolejny postawi na zmierzenie się z każdym z nich bez ani jednej śmierci. Już słyszę echa gniecionych padów i zgrzytających zębów.

Dodatkowo pokuszono się o dodanie nowych skórek, a także możliwości nagrania naszej rozgrywki. Klipy mogą trwać maksymalnie 30 sekund i mogą znaleźć zastosowanie u graczy chcących pochwalić się bezproblemowym pokonaniem przeciwnika w stosunkowo krótkim czasie.

Szkoda, że gra nie doczeka się już raczej fabularnego rozszerzenia, ale zdaje się to być zrozumiałe. From Software najpewniej pracuje teraz nad Elden Ring, które zapowiada się na najbardziej ambitny projekt studia. Gra wciąż jest rozwijana i wiemy o niej właściwie tyle, co nic.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.