SEGA i Microsoft zacieśniają współpracę. Chcą stworzyć „Super Grę”

SEGA wraz z Microsoftem porozumiały się co do wspólnych działań na najbliższe lata. W planach jest tworzenie gier na nową generację konsol, ale nie tylko.

Obie firmy mają skupić się na produkcjach opartych o środowisko chmury Microsoft Azure. Dla SEGI oznacza to ukierunkowanie długoterminowej strategii w stronę „Super Gry”. Producent tłumaczy, że jest to inicjatywa która pozwoli stworzyć innowacyjne tytuły bazujące na czterech filarach: globalnym, sieciowym, społecznościowym oraz wykorzystywaniu marek.

O ile trzy pierwsze filary nie zapowiadają się odkrywczo, to warto zastanowić się co SEGA kryje pod ostatnim z nich. Prawdopodobnie dalej chce rozpowszechniać swoje najbardziej znane marki i kto wie, czy to właśnie Microsoft nie będzie tutaj głównym parterem, który pomoże przenieść Sonica, czy serię Total War na nowe platformy. Wszystko oczywiście z wykorzystaniem chmury.

– Rozważając strategiczne partnerstwo z Microsoftem, staramy się dalej rozwijać nasze gry, aby mogły cieszyć fanów na całym świecie. W związku z tym naszym celem jest zbudowanie partnerstwa, które wykorzystuje zarówno potężne możliwości tworzenia gier SEGI, jak i najnowocześniejszą technologię i środowisko programistyczne firmy Microsoft – podkreśla Yukio Sugino, Prezes i COO SEGA Corporation.

SEGA i Microsoft razem

SEGA będzie więc stawiać na rozwiązania chmurowe. W swoim komunikacie podaje, że dzięki rozwojowi technologii 5G i takich usług jak wspomniana wcześniej, „konsumenci mogą łatwiej cieszyć się wysokiej jakości treściami rozrywkowymi w dowolnym momencie”. To jednak nie wszystko.

Producent podkreśla, że przechodząc na platformę programistyczną nowej generacji, jaką jest Microsoft Azure, skutecznie dostosuje się do zróżnicowanych stylów pracy i zmian infrastrukturalnych. Oby to ostatnie nie brzmiało jak restrukturyzacja, która często wiąże się ze zwolnieniami pracowniczymi.