Seagate pamięć Xbox Series X/S 1TB za 501,14 zł na Amazonie

Gry zajmują coraz więcej, więc i konsole jakoś tak nie radzą sobie z największymi (dosłownie!) hitami, czasami wymuszając na nas odinstalowanie niektórych gier, w które po prostu przez jakiś czas nie graliśmy. Niektórzy mają sporo miejsca, bo naraz ogrywają jedną – dwie pozycje, a inni mają zapchany cały dysk i jak im tu pomóc?

Za pomocą zewnętrznej karty pamięci, rzecz jasna. Model 1TB od Seagate do Xbox Series X/S znajdziecie w konkurencyjnej cenie na Amazonie. Warto zaznaczyć, że w innych sklepach kosztuje on co najmniej 600 zł.

Dostawa za darmo dla użytkowników Amazon Prime.