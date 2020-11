RTX 3060 wyciekł do sieci. Producent zasilaczy zdradził istnienie karty

Oczekiwana karta graficzna RTX 3060 pojawiła się na stronie producenta NZXT. NVIDIA szykuje kolejny wariant swojej najnowszej generacji sprzętu.

Końcówka tego roku stoi pod znakiem nie tylko nowej generacji konsol i Cyberpunka 2077, ale też emocjonujących premier świeżych kart graficznych. AMD i NVIDIA prowadzą teraz bardzo wyrównany pojedynek, choć jego wynik może być bardzo nieprzewidywalny.

Póki co miłośnicy technologii mają spory problem z zakupem jakichkolwiek kart. Nakład sprzętu jest na ten moment bardzo ograniczony, a osoby, które zamówiły karty niedługo po premierze wciąż czekają na dostawy.

Nadzieją dla osób chcących przerzucić się na nowszą generację kart graficznych mogą być nowe, niepotwierdzone jeszcze, tańsze modele od NVIDII. Od jakiegoś czasu spekuluje się na temat wydania karty RTX 3060 i otrzymaliśmy w końcu kolejną wskazówkę.

Na stronie producenta komponentów do PC – NZXT – pojawiła się wzmianka o rzeczonym modelu 3060. Karta została wspomniana w opisie jednego z zasilaczy.

Jeśli nie jest to pomyłka, to rekomendowaną mocą zasilacza do RTX 3060 będzie 650 W. To dość dużo nawet jak na dzisiejsze standardy, ale nowa generacja stwarza większe wymagania dla sprzętu.

Na ten moment możemy tylko spekulować, ale premiera tego modelu to i tak tylko kwestia czasu. NVIDIA zobaczyła w AMD godnego przeciwnika, a testy flagowych modeli obydwóch producentów są bardzo wyrównane. Obie firmy muszą teraz naprawdę zaciekle zawalczyć o uwagę potencjalnych klientów.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.