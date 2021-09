Fani LoL-a, Valorant i Legends of Runeterra, nadchodzi „Steam od Riot Games”

Riot Games potwierdziło, że wypuści własny, wspólny dla wszystkich swoich tytułów launcher. Słynne studio przedstawiło nowe rozwiązanie.

Program startowy Riotu ma zadebiutować w ciągu nadchodzących tygodni. Stopniowe wprowadzanie klienta rozpocznie się 20 września, a do 4 października ma zostać udostępniony na całym świecie.

Riot chce, aby wszystkie gry studia były dostępne w jednym miejscu. Obecne programy startowe produkcji Riotu zostaną automatycznie zastąpione i nie musimy niczego sami pobierać.

W ciągu ostatnich kilku lat sprawiliśmy, że końcówka liczby mnogiej „s” w nazwie Riot Games ma wreszcie swoje uzasadnienie, a Wy stworzyliście tętniące życiem społeczności wokół Teamfight Tactics, Legends of Runterra, Valorant, Wild Rift i oczywiście League of Legends. Chcieliśmy zatem stworzyć klienta, który umożliwi Wam jak najsprawniejszą obsługę i szybkie przechodzenie do ulubionych gier, a także dostęp do wszystkiego, co Riot ma Wam do zaoferowania.

– czytamy na stronie Riot Games